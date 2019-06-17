Футбол
Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСоветский спорт вчера в 15:00
В матче первого тура группы B молодежного чемпионата Европы Австрия обыграла Сербию 2:0. На 37-й минуте отличился полузащитник Зальцбурга Ханнес Вольф, а на 78-й забил хавбек дрезденского Динамо Саша Хорват. В составе проигравших 90 минут на поле провел новичок Реала Лука Йович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Молодежная сборная Сербии уступила австрийцам на старте чемпионата Европы
ProstoProSportвчера в 14:19
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
Футбол
Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Поклоннице Мэрайи Кэри по ошибке подарили торт с портретом Марии Кюри
В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен, передаёт телеканал «Мир 24».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы
Аналитики рассказали о будущем доллара
Несмотря на периодически происходящие откаты назад, тенденция сформировалась весьма явная: доллар США прибавил более 10 процентов за прошедший год к основным мировым валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС США, отмечают аналитики FxPro.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Стали известны города с наибольшим числом невест
Обновлено в 00:03
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину
Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено вчера в 08:15
Спорт
Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года
Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено вчера в 04:21