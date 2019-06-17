Футбол
Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСоветский спорт 15:00
В матче первого тура группы B молодежного чемпионата Европы Австрия обыграла Сербию 2:0. На 37-й минуте отличился полузащитник Зальцбурга Ханнес Вольф, а на 78-й забил хавбек дрезденского Динамо Саша Хорват. В составе проигравших 90 минут на поле провел новичок Реала Лука Йович.
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