Футбол

Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСоветский спорт 15:00

2 фото
В матче первого тура группы B молодежного чемпионата Европы Австрия обыграла Сербию 2:0. На 37-й минуте отличился полузащитник Зальцбурга Ханнес Вольф, а на 78-й забил хавбек дрезденского Динамо Саша Хорват. В составе проигравших 90 минут на поле провел новичок Реала Лука Йович.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы

Советский спорт15:00

Сербия вдесятером уступила Австрии на молодежном ЧЕ

Sportbox.RU14:26

Молодёжная сборная Австрии всухую обыграла сербов

Евро-футбол.ру14:43

Австрия обыграла Сербию в матче молодежного Евро

Спорт-Экспресс14:37

Сербия вдесятером уступила Австрии на молодежном ЧЕ

Матч ТВ14:26

Австрия обыграла Сербию на групповом этапе молодежного чемпионата Европы

Sport24.ru14:26

Молодежная сборная Сербии уступила австрийцам на старте чемпионата Европы

ProstoProSport14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Футбол

Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года

Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX

Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Политика

Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Михаил Бабич, ранее занимавший пост посла РФ в Белоруссии, назначен заместителем главы Минэкономразвития России.
Обновлено в 06:08
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов

Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Обновлено в 11:19
Музыка

Николай Басков выпустил новую песню на стихи Михаила Гуцериева

В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.
Обновлено в 17:21
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие

CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

Обновлено вчера в 21:17
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей.
Обновлено в 06:34
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Южнокорейская субмарина типа KSS-3 приступила к ходовым испытаниям

В ходе грядущих испытаний специалисты проверят двигательные системы и рулевое оборудование субмарины. Это первая подлодка типа KSS-3.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сербия
Государство
Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное