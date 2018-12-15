Спорт

Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов
Lenta.ru
16:43

Австрийские правоохранительные органы не представили доказательств нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил. Об этом сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката дипмиссии с представителями прокуратуры страны, передает ТАСС.
Lenta.ru16:43

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Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов

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У прокуратуры Австрии не нашлось доказательств вины российских биатлонистов

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RT на русском16:17

Посол РФ: Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов

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Посол РФ заявил об отсутствии доказательств вины российских биатлонистов

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Посол РФ: никаких доказательств вины российских биатлонистов в Австрии не представлено

ТАСС16:04
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