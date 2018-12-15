Спорт
Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов
Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистовLenta.ru16:43
Австрийские правоохранительные органы не представили доказательств нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил. Об этом сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката дипмиссии с представителями прокуратуры страны, передает ТАСС.
Lenta.ru16:43
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