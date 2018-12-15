Спорт

Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов
РЕН ТВ
17:55

Никаких доказательств вины членов сборной России по биатлону Австрией не представлено. Об этом по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями австрийской прокуратуры заявил посол РФ Дмитрий Любинский.
РЕН ТВ17:55

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Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов

РБК17:58

Посол РФ заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов

News.ru16:50

У прокуратуры Австрии не нашлось доказательств вины российских биатлонистов

Взгляд.ру16:36

Посол России в Австрии: доказательств вины российских биатлонистов не представлено

RT на русском16:17

Посол РФ: Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов

РИА Новости16:11

Посол РФ заявил об отсутствии доказательств вины российских биатлонистов

Известия16:05

Посол РФ: никаких доказательств вины российских биатлонистов в Австрии не представлено

ТАСС16:04
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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