Спорт
Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов
Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистовРЕН ТВвчера в 17:55
Никаких доказательств вины членов сборной России по биатлону Австрией не представлено. Об этом по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями австрийской прокуратуры заявил посол РФ Дмитрий Любинский.
РЕН ТВвчера в 17:55
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Посол России в Австрии: доказательств вины российских биатлонистов не представлено
RT на русскомвчера в 16:17
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Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых.
Обновлено вчера в 10:55
Спорт
Сень: очень боялась этой игры, ведь сборную Румынии тренирует Мартин
Знаете, я очень боялась этой игры. Ведь сборную Румынии тренирует Амброс Мартин, который отлично знает нас.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол
УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков
УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Неймар: «Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть»
Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
«Вольфсбург» обыграл «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско
Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»
Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Единоборства
Давид Лемье госпитализирован из-за проблем со сгонкой веса
Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье госпитализирован из-за проблем со сгонкой веса, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 00:03
Баскетбол
«Индиана» обыграла «Филадельфию», «Майами» победил «Мемфис»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (19-10) одержал выездную победу над «Филадельфией Сиксерс» (19-11) — 113:101.
Обновлено в 00:08
Футбол
Мохамед Салах: «В 2019 году хочу выиграть что-нибудь с „Ливерпулем“»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о завоевании приза лучшему игроку Африки-2018 по версии BBC.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая»
Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.
Обновлено вчера в 20:38