Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Гаджеты
В ближайшее время представят сразу два флагмана Redmi с 256 ГБ памяти
По данным источника, до конца мая в Китае компания представит сразу два флагманских смартфона.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Недвижимость
Названа пятерка стран для покупки доступного жилья у моря
Недорогие дома следует искать на курортах Барской ривьеры – цены на хорошее жилье в шаговой доступности от моря начинаются от 150 тыс евро (11,1 млн рублей).
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы
Для иностранных военных атташе на парадах всегда была отдельная трибуна.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
Суарес пропустит остаток сезона
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube
Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой
Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия
Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на полгода
Британский суд лишил бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма водительских прав, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено в 02:43
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01