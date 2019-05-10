Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.

Гаджеты SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.

Общество Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.

Наука В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.

Общество В России увеличилось количество преступлений против иностранцев Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Происшествия Названа точная причина смерти Сергея Доренко «Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.

Общество В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.

Шоу-бизнес Никита Пресняков обрадован результатами МРТ Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

Шоу-бизнес Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.

Политика Китай примет ответные меры на пошлины США Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.

Культура Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.

Общество Стивен Сигал оценил главный парад Победы Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат Изначально фильм планировали показать в День победы, 9 мая, но этому воспротивились патриотические и ветеранские организации.

Здоровье Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.

Экономика Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.

Космос К новому году заработает система радиолокационных спутников Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».

Культура На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".