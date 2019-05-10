Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В России увеличилось количество преступлений против иностранцев
Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.
Обновлено в 02:46
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
Обновлено в 01:30
Культура
Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко
Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат
Изначально фильм планировали показать в День победы, 9 мая, но этому воспротивились патриотические и ветеранские организации.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Космос
К новому году заработает система радиолокационных спутников
Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой
Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43