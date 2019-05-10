Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург
Обновлено в 00:26
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как едва не погиб в ДТП вместе с Пугачевой
По словам Николаева, Примадонна попросила покатать ее на санках. Милая затея едва не обернулась трагедией.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 06:53
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева
Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп назвал худшего в истории главу ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Коллеги и друзья о Сергее Доренко: «Он создал новый тип журналистики»
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Футбол
Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева открывает школу-студию
Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками радостной новостью: звезда на днях открывает собственную школу, в которой вместе со своими коллегами будет преподавать актерское мастерство детям.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Хоккей
«Йокерит» расторг контракт с Заполски
«Йокерит» объявил о расторжении контракта с голкипером Райаном Заполски.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье
Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Пензенской области
По распространенности ВИЧ-инфекции лидирует Кузнецк — 917,7 на 100 тыс. жителей, Кузнецкий район — 540,5 и Заречный — 503,4. Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в Пензенской области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет около 3,6 тыс. человек.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46