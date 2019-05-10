Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока — 2»

РБК00:57

Австрийский министр поддержала строительство «Северного потока — 2»

РЕН ТВвчера в 23:27

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 23:45

«Северный поток — 2» поддержали в Австрии

News.ruвчера в 23:40

Министр экономики Австрии поддержала «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 23:48

Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 23:05
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург

Обновлено в 00:26
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал, как едва не погиб в ДТП вместе с Пугачевой

По словам Николаева, Примадонна попросила покатать ее на санках. Милая затея едва не обернулась трагедией.
Обновлено в 02:04
Технологии

Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за $59 млн

Обновлено в 01:02
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 06:53
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева

Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Политика

Трамп назвал худшего в истории главу ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Коллеги и друзья о Сергее Доренко: «Он создал новый тип журналистики»

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России

Обновлено в 01:21
Футбол

Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева открывает школу-студию

Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками радостной новостью: звезда на днях открывает собственную школу, в которой вместе со своими коллегами будет преподавать актерское мастерство детям.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

Обновлено вчера в 18:33
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправятся в колонию

Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Хоккей

«Йокерит» расторг контракт с Заполски

«Йокерит» объявил о расторжении контракта с голкипером Райаном Заполски.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Пензенской области

По распространенности ВИЧ-инфекции лидирует Кузнецк — 917,7 на 100 тыс. жителей, Кузнецкий район — 540,5 и Заречный — 503,4. Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в Пензенской области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет около 3,6 тыс. человек.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
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