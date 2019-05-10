Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 23:45

Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока — 2»

РБК00:57

Министр экономики Австрии поддержала «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 23:48

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа

Российская газета01:29

«Северный поток — 2» поддержали в Австрии

News.ruвчера в 23:40

Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 23:05
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 16:41
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 04:05
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Политика

В Орловке разбили памятник с именами погибших в ВОВ крымских татар

Обновлено в 03:44
Транспорт

В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро

Стоимость проезда в екатеринбургском метрополитене с 15 мая вырастет до 32 рублей.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева открывает школу-студию

Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками радостной новостью: звезда на днях открывает собственную школу, в которой вместе со своими коллегами будет преподавать актерское мастерство детям.
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия

Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и теперь вместе со своей командой возвращается к берегу.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье

Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку

Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Футбол

Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
Обновлено в 02:44
Общество

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Футбол

Кевин Трапп: «Начиная со второго тайма „Айнтрахт“ играл феноменально»

Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп после порвжения от "Челси" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что со второго тайма команда играла феноменально.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка

В Анапе на Театральной площади прошел «Бал Победы»

Обновлено в 03:45
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Футбол

Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург

Обновлено в 01:49
Игры

Авторы Warhammer 40,000: Inquisitor анонсировали самостоятельное дополнение

Обновлено в 03:13
Общество

В США эмигрантка из РФ получила реальный срок за хищение $200 тысяч

Обновлено в 02:48
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

Россиянина задержали за съемку с беспилотника на шриланкийском пляже

Мужчину задержали 9 мая во время съемок на пляже Девата в городе Галле на юго-западе Шри-Ланки, информирует местный портал Ada Derana.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Общество

Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой

Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой - глава МИД Японии.
Обновлено в 04:18
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
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