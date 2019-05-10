Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 16:41
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса
Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:05
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Транспорт
В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро
Стоимость проезда в екатеринбургском метрополитене с 15 мая вырастет до 32 рублей.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева открывает школу-студию
Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками радостной новостью: звезда на днях открывает собственную школу, в которой вместе со своими коллегами будет преподавать актерское мастерство детям.
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия
Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и теперь вместе со своей командой возвращается к берегу.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Футбол
Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
Обновлено в 02:44
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Футбол
Кевин Трапп: «Начиная со второго тайма „Айнтрахт“ играл феноменально»
Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп после порвжения от "Челси" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что со второго тайма команда играла феноменально.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка
В Анапе на Театральной площади прошел «Бал Победы»
Обновлено в 03:45
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Россиянина задержали за съемку с беспилотника на шриланкийском пляже
Мужчину задержали 9 мая во время съемок на пляже Девата в городе Галле на юго-западе Шри-Ланки, информирует местный портал Ada Derana.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой
Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой - глава МИД Японии.
Обновлено в 04:18
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52