Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В Москве во время грозы пострадали 12 человек
"Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой
Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»
Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины
Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23