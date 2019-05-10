Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газаРоссийская газета 01:29

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря.
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Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока — 2»

РБК00:57

Министр экономики Австрии поддержала «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 23:48

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 23:45

«Северный поток — 2» поддержали в Австрии

News.ruвчера в 23:40

Австрийский министр поддержала строительство «Северного потока — 2»

РЕН ТВвчера в 23:27

Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 23:05
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В Москве во время грозы пострадали 12 человек

"Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой

Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

Обновлено в 00:54
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»

Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
Обновлено вчера в 01:36
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
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