Политика
Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы. Об этом пишет 26 декабря австрийская газета Kronen Zeitung.
Российская газетавчера в 13:45
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Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
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Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram
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Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
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Обновлено вчера в 15:17
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Ответственность за инцидент, произошедший с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по дороге в Буэнос-Айрес, несет авиакомпания Lufthansa.
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