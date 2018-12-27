Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы. Об этом пишет 26 декабря австрийская газета Kronen Zeitung.

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Общество Общество Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Происшествия Происшествия Двое преступников казнены в Японии В Японии приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении двух осуждённых. Оба преступника казнены в тюрьме города Осака.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Кино Кино Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.

Политика Политика Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.

Политика Политика Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Политика Политика Трамп волновался за безопасность визита в Ирак

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.

Общество Общество Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году «Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых и смешных поисковых запросов россиян за 2018 год.

Хоккей Хоккей Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Футбол Футбол Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Общество Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».

Общество Общество Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Происшествия Происшествия В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.

Политика Политика Трамп заявил о нежелании США быть мировым жандармом США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак 26 декабря.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.

Политика Политика New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.

Происшествия Происшествия В Костромской области при пожаре погибли дети

Политика Политика NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду

Армия и оружие Армия и оружие Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.

Армия и оружие Армия и оружие Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт атаки израильскими ВВС территории Сирии.

Общество Общество В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .

Происшествия Происшествия В Челябинске водители компании «Красное и Белое» ночевали за рулем В ходе обысков на челябинском складе компании «Красное и Белое» силовики заставили водителей предприятия ночевать в машинах на морозе.