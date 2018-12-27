Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине
Российская газета
вчера в 13:45

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы. Об этом пишет 26 декабря австрийская газета Kronen Zeitung.
Российская газетавчера в 13:45

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Австрийский журналист испугался расправы со стороны неонацистов на Украине

Взгляд.рувчера в 23:48

Австрийский журналист рассказал, что делают на Украине с критиками власти

РИА Новостивчера в 21:31

Журналист призвал Австрию защитить его от произвола властей Украины

РЕН ТВвчера в 13:26

Австрийский журналист призвал Вену повлиять на Киев из-за угроз радикалов

Известиявчера в 13:56

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Российская газетавчера в 13:45

Австрийская газета Kronen Zeitung: на Украине слишком опасно для журналистов

Вести.Ruвчера в 16:49

Журналист ORF обратился за помощью к правительству Австрии из-за угроз на Украине

ТАССвчера в 13:17
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Двое преступников казнены в Японии

В Японии приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении двух осуждённых. Оба преступника казнены в тюрьме города Осака.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Трамп волновался за безопасность визита в Ирак

Обновлено вчера в 19:47
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

«Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых и смешных поисковых запросов россиян за 2018 год.
Обновлено вчера в 18:42
Хоккей

Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Обновлено вчера в 23:37
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России

Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Трамп заявил о нежелании США быть мировым жандармом

США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак 26 декабря.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Костромской области при пожаре погибли дети

Обновлено вчера в 22:16
Политика

NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие

Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт атаки израильскими ВВС территории Сирии.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Челябинске водители компании «Красное и Белое» ночевали за рулем

В ходе обысков на челябинском складе компании «Красное и Белое» силовики заставили водителей предприятия ночевать в машинах на морозе.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Путин повысил МРОТ с начала 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с начала 2019 года он составит 11 280 рублей.
Обновлено 25 декабря в 13:25
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