Политика
Австрийский суд согласился выдать США ФирташаРБК 07:25
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters. Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
Обновлено в 07:50
Общество
Русские рестораны вошли в топ-лист мирового рейтинга
Несколько ресторанов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в число лучших в мире по версии авторитетного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.
Обновлено в 11:29
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Экономика
Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса
Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Футбол
Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия
Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика
Газета Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым
Опдайк пишет, что история Крыма очень длинная и запутанная и на сегодняшний день полуостров вернулся под контроль России, как это было с 1783 года.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ
Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Политика
«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Обновлено в 13:31
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика
Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле
Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14