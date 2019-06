Австрийский суд согласился выдать США ФирташаРБК 07:25

Несколько ресторанов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в число лучших в мире по версии авторитетного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.