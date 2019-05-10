Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:45
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Минлеса Приангарья обвинили в ненадлежащем тушении лесов
Представление надзорного ведомства получило правительство Приангарья, которое должно принудить минлеса к принятию мер по охране лесов от пожаров.
Обновлено в 00:45
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Цены на новые автомобили в России продолжают расти
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Общество
Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля
Машина намертво села и утонула. Из нее на крышу вылезли женщина с ребенком. В салоне автомобиля остался мужчина, — пишет Е1.
Обновлено в 01:16
Политика
Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи
В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей в РФ
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Вандалы испинали и заплевали пушку накануне 9 мая в Могоче
Неизвестные повредили и заплевали полевую пушку БС-3, которая была установлена накануне Дня Победы в Могоче.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Трамп назвал худшего директора ФБР в истории
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю долгую историю бюро.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Религия
Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах
Папа римский Франциск обязал католических священнослужителей — священников и монахов — уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов.
Обновлено вчера в 17:41
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Летний гардероб за 49 рублей: Charity Market приглашает на грандиозный SALE
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Dongfeng объявил стоимость нового AX5
Несколько часов назад представители китайского автоконцерна Dongfeng заявили о начале продаж нового кроссовера AX5.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матч
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри назвал встречу с "Айнтрахтом" невероятной.
Обновлено в 00:17