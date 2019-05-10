Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:45
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Интернет
Купить приложения в Google Play можно будет за наличные
Как рассказал представитель Google на конференции разработчиков I/O 2019, зачислить наличные деньги на счёт можно будет в ближайшем магазине.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» наступила от естественных причин.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи
В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено вчера в 02:54
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин
Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях
Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.
Обновлено 08 мая в 14:16
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Здоровье
«Зачем хвалить электронную регистратуру, если она не работает?»: омичка о попытках пробиться к врачу
Электронная регистратура работает, но взять талон к узким специалистам с помощью неё почти невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44