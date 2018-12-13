Спорт

Австрийская полиция проведет допрос российских биатлонистов
Газета.Ru
07:14

Австрийская прокуратура обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира - 2017 в Хохфильцене и начала расследование. Предполагается, что компрометирующие данные предоставил Григорий Родченков.
Газета.Ru07:14

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Прокуратура Австрии раскрыла детали расследования против российских биатлонистов

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Sportbox.RU04:46

Прокуратура Австрии подтвердила факт начала расследования в отношении представителей российской команды

Матч ТВ04:46
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Спорт

Австрийская полиция допросит российских биатлонистов

Австрийская полиция допросит российских биатлонистов по делу о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене после женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:26
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