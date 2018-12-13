Спорт

Австрийская полиция допросит российских биатлонистов
Газета.Ru
04:26

Австрийская полиция допросит российских биатлонистов по делу о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене после женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru04:26
Дмитрий Губерниев
Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС вчера в 17:08

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