Экономика

Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млнRT на русском 03:15

В первом квартале 2018 года австрийская компания направила на финансирование газопровода €81 млн. Также указывается, что в прошлом году OMV вложила в «Северный поток — 2» €275 млн. Ранее глава OMV Райнер Зеле заявил, что компания поддерживает возможную реализацию проекта «Турецкий поток — 2».
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Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млн

RT на русском03:15

OMV направила на финансирование «Северного потока — 2» €44 млн

News.ru02:19

Нефтегазовая компания OMV выделила 44 млн евро на финансирование строительства газопровода «Северный поток-2»

Эхо Москвы02:31

OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за первый квартал 2019 года

АБН02:48

Австрийская OMV направила в «Северный поток-2» €44 млн за I квартал 2019 года

Экономика сегодня02:11

OMV направила €44 млн на финансирование «Северного потока - 2» в I квартале

ТАСС01:26
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С требованием «исполнения обязательств» по защите посольства Венесуэлы в Вашингтоне обратился к Госдепартаменту США венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 мая на своей странице в Twitter.
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Австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. Штаб-квартира - в Вене.
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