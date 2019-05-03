Экономика
Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млнRT на русском 03:15
В первом квартале 2018 года австрийская компания направила на финансирование газопровода €81 млн. Также указывается, что в прошлом году OMV вложила в «Северный поток — 2» €275 млн. Ранее глава OMV Райнер Зеле заявил, что компания поддерживает возможную реализацию проекта «Турецкий поток — 2».
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Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
Обновлено вчера в 09:11
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Юрист Белого дома раскритиковал доклад Мюллера
Спецпрокурор Мюллер два года работал с материалами по предполагаемому вмешательству России в американские выборы.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США
В интервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая, президент Грузии заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны военной базы США.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Общество
Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тыс. т
Пауэрлифтер Иван Савкин из Приморья установил новый мировой рекорд, сдвинув теплоход-контейнеровоз весом более 11 тыс. т, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».
Обновлено вчера в 22:13
Наука
Из чего состоит собачий корм
Широкий ассортимент современного собачьего корма позволяет собаке иметь сбалансированный рацион.
Обновлено 29 апреля в 20:01
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо
Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Политика
Венесуэла потребовала от США защиты посольства республики в Вашингтоне
С требованием «исполнения обязательств» по защите посольства Венесуэлы в Вашингтоне обратился к Госдепартаменту США венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 мая на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
«Реал» согласовал трансфер полузащитника "Челси" Эдена Азара.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области
Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59