Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млнРБК 03:33
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Кино
Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Манчестер Сити» стал самым дорогим клубом АПЛ
«Манчестер Сити» обогнал «Манчестер Юнайтед» как самый ценный с финансовой точки зрения клуб Премьер-лиги, свидетельствуют исследования Университета Ливерпуля.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Пентагон прогнозирует рост числа военных баз Китая за границей
Сотрудники Пентагона добавили, что в интересах Китая создать дополнительные военные базы на территории стратегических союзников, например, Пакистана.
Обновлено в 01:28
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Технологии
Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено 30 апреля в 06:15
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Энергетика
В Россию начал поступать купленный за рубежом газ
Казахстан возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр» после трехлетнего перерыва.
Обновлено в 04:59
Кино
Новый фильм Садиловой будет показан на Каннском фестивале
Фильм российского кинорежиссера и сценариста Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» будет представлен в рамках программы 72-го Каннского фестиваля.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала фото сына на фоне обнаженных фигур
Наследнику звезды сегодня исполняется 5 лет. Поздравительный пост в честь дня рождения сына появился в Instagram-аккаунте Натальи Водяновой.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки товаров
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Россия объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Москва приняла данное решение, поскольку Киев лишил жителей Донбасса законных прав, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Путешествия
Эксперты дали советы путешественникам, как не разориться на роуминге
Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.
Обновлено в 04:46
Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27