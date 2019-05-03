Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млнРБК 03:33

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн.
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OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за первый квартал 2019 года

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