Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млнРБК 03:33
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Общество
Король Таиланда перед коронацией помиловал десятки тысяч заключенных
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю своей коронации помиловал десятки тысяч заключенных, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 06:30
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Авто
В Амстердаме запретят автомобили на бензине и дизельном топливе
Городской совет Амстердама объявил о введении полного запрета на въезд в город автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2030 года.
Обновлено в 07:29
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Петербурге мигрант связал и изнасиловал 11-летнюю девочку
Как стало известно в пятницу, 3 мая, накануне днём в полицию Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".
Обновлено в 07:01
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro 2020
Chevrolet Camaro является одной из самых популярных моделей марки.
Обновлено в 07:55
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Хоккей
Форвард сборной России по хоккею рассказал о задачах команды
Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, передает Sport24.
Обновлено в 07:51
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, сообщила журналистам Ева Дирмайте представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Пентагон прогнозирует рост числа военных баз Китая за границей
Сотрудники Пентагона добавили, что в интересах Китая создать дополнительные военные базы на территории стратегических союзников, например, Пакистана.
Обновлено в 01:28
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Авто
В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106
Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.
Обновлено в 06:18
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Наука
В Британии испытали первый в мире самолет без закрылков
В Великобритании успешно прошел испытания первый в истории летательный аппарат без закрылков. Об этом пишет Aerospace Testing International.
Обновлено в 05:01
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:35