Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млнРБК 03:33

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн.
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Глава OMV рассказал о перспективах «Северного потока - 2»

Российская газета05:45

Австрийская OMV вложила €44 млн в «Северный поток-2» в первом квартале 2019 года

Коммерсантъ05:30

OMV направила на финансирование «Северного потока — 2» €44 млн

News.ru02:19

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

РБК03:33

Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млн

RT на русском03:15

Нефтегазовая компания OMV выделила 44 млн евро на финансирование строительства газопровода «Северный поток-2»

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