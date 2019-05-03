Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млнРБК 03:33
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн.
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В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Обновлено вчера в 14:06
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Обновлено вчера в 17:27
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Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
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УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
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Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Авто
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года.
Обновлено в 06:22
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
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Обновлено вчера в 06:06
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Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm
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Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
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Обновлено вчера в 02:57
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В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
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