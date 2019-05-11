Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минутРИА Новости 19:00
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности. Отмечается, что инцидент произошел еще 9 марта. Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд.
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