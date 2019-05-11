Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минутРИА Новости 19:00

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности. Отмечается, что инцидент произошел еще 9 марта. Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд.
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Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

RT на русском21:22

В Австралии авиапилот 40 минут летел без сознания

РБК20:41

Пилот пролетел без сознания 40 минут над Австралией

Известия19:28

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

РИА Новости19:00

Пилот 40 минут летел без сознания

Телеканал 360°18:27

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

Lenta.ru18:01

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут

Countryscanner13:05
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