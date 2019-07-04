Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
РБК01:00

Подробнее о событии

Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

Snob.ru06:07

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11
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Общество

Журналисты нашли у главы Генштаба РФ недвижимость на 150 млн рублей

Совокупная стоимость объектов недвижимости может составлять от 100 до 150 млн рублей.
Обновлено в 07:42
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Бывшего главу волгоградского СКР Музраева суд оставил под стражей

Бывшего главу волгоградского СКР оставят под стражей до 10 августа 2019 года, пишет «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 07:41
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Происшествия

В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam

По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник

В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 07:18
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Космос

Вращающиеся черные дыры светятся в рентгеновском свете

Исследователи полагают, что эти сверхмассивные черные дыры выросли за счет накопления большей части своего материала в течение миллиардов лет из аккреционного диска, вращающегося с аналогичной ориентацией и направлением вращения, а не из случайных направлений.
Обновлено в 01:22
Общество

Петербургский Европейский университет получил госаккредитацию

Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности.
Обновлено в 05:57
Кино

Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом

Обновлено в 04:41
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Танцующий Михаил Боярский попал на видео

Обновлено вчера в 09:40
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 21

Обновлено в 07:29
Экономика

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Зеленский ответил Путину на слова о сепаратистах в Донбассе

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:44
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 07:03
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Обновлено в 07:23
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