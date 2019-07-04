Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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с чего всё началось
На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.РБК01:00
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Политика
В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
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Бывшего главу волгоградского СКР Музраева суд оставил под стражей
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Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
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Происшествия
В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam
По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:18
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия
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Армия и оружие
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Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
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Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
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Вращающиеся черные дыры светятся в рентгеновском свете
Исследователи полагают, что эти сверхмассивные черные дыры выросли за счет накопления большей части своего материала в течение миллиардов лет из аккреционного диска, вращающегося с аналогичной ориентацией и направлением вращения, а не из случайных направлений.
Обновлено в 01:22
Общество
Петербургский Европейский университет получил госаккредитацию
Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности.
Обновлено в 05:57
Кино
Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом
Обновлено в 04:41
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Танцующий Михаил Боярский попал на видео
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Зеленский ответил Путину на слова о сепаратистах в Донбассе
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
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Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
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На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
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Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
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Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри
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