Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия
Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Кристалл» в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено в 01:35
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине
Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники.
Обновлено в 05:22
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Боевики из Идлиба ведут обстрелы мирных сирийцев
Обстрелы Мхарде ведут в основном боевики из группировки «Джейш Аль-Изза» (непосредственно связана с террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1), базирующиеся в районе селения Аль-Латамина.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
Политика
Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.
Обновлено в 01:06
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество
В Москве построят горнолыжный склон рядом с метро «Прокшино»
Горнолыжный склон высотой свыше 100 м построят в Москве рядом со станцией метро «Прокшино».
Обновлено в 10:09
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Общество
Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Авто
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз
По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).
Обновлено в 12:13
Общество
В Башкирии рухнул легендарный мост из фильма «Вечный зов»
В Башкирии рухнул легендарный деревянный мост через пруд в Белорецке.
Обновлено в 02:28
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Обновлено в 11:12