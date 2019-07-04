Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
РБК01:00

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Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

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В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00
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Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом

Обновлено в 11:28
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Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
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«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Обновлено в 07:23
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Минтранс предложил Чехии отложить вопрос о перелетах до осени

Минтранс предложил властям Чехии перенести окончательное решение связанных с взаимным авиасообщением проблем на сентябрь — конец летнего сезона.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
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Политика

Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово

Власти частично признанной Республики Косово запретили въезд на территорию самопровозглашенного государства всем официальным лицам из Сербии.
Обновлено в 11:50
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Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Общество

Глава Роснефти строит дом в Барвихе

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено в 11:20
Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:08
Наука

Учёные научались предсказывать приступы эпилепсии

Обновлено в 07:16
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Космос

Для отслеживания наводнений в России привлекут зарубежные спутники

Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам поможет в мониторинге ситуации с наводнением в Иркутской области.
Обновлено в 08:06
Политика

Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100

Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Обновлено в 11:38
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Обновлено в 10:39
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Украина депортировала мониторинговую делегацию ПАСЕ

В ответ президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тактично намекнула Киеву, что они там какие-то странные: «должна напомнить, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и просто обязана приглашать ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами».
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
Политика

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Здоровье

В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом

Как ранее сообщали в управлении, с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде, 11 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получали амбулаторное лечение.
Обновлено в 10:31
Политика

Минобороны обнародовало список погибших подводников

Обновлено вчера в 13:12
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