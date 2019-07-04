Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
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