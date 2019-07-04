Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко вырослоBFM.ru 07:52

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
РБК01:00

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Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

В России выросло число желающих продать свой бизнес

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Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

Snob.ru06:07

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00
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Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

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По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег

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В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
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«Зенит» вновь отдал Лесового в аренду в тульский «Арсенал»

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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

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Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей

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По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
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Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н. э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
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В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
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Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
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