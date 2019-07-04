На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.

с чего всё началось

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Общество Вторую партию косаток и белух вскоре начнут готовить к выпуску Вторую партию косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье подготовят к выпуску на свободу на следующей неделе.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Кино Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Здоровье Каждый восьмой россиянин из-за генной мутации не может пить кофе Специалисты из медико-генетического центра Genotek выяснили, что примерно у каждого восьмого россиянина есть генные мутации, которые не позволяют им пить кофе - напиток вызывает у них тревогу и панику, пишут РИА Новости.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Происшествия Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.

Здоровье Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.

Наука Анализ генома пролил свет на происхождение филистимлян Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н. э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.

Происшествия Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.