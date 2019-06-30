Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»Ведомости вчера в 16:51

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

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