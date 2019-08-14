Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook ProРИА Новости вчера в 21:28

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
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США запретили авиапассажирам брать на борт некоторые ноутбуки MacBook Pro

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Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

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Авто

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