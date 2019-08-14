Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook ProРИА Новости вчера в 21:28
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
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Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев
Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия
На что россияне тратят больше всего денег в поездках
Выяснилось, что наибольшие расходы наши путешественники несут еще до того, как оказаться на курорте: самой дорогой покупкой в поездке являются авиа и железнодорожные билеты.
Обновлено в 03:23
Политика
На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Трамп угрожает вывести США из ВТО
В августе год назад Трамп уже угрожал выходом США из ВТО, утверждая, что отношение организации к его стране несправедливо.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до пяти
Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с несколькими автомобилями на Кубани возросло до пяти человек.
Обновлено вчера в 15:48
Религия
Православные христиане отмечают Медовый Спас
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Экономика
Банк Barclays отказался от сотрудничества с криптобиржей Coinbase
Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В центре Петербурга пьяный водитель сделал кульбит, уходя от погони
В центре Петербурга ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полиции.
Обновлено в 01:02
Авто
BMW показала индуктивную зарядку для электрокаров
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет
Как сообщает СКР по Иркутской области, собранные следователями СК доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора - 44-летний ранее судимый житель Братска признан виновным и отправился в колонию строго режима на 20 лет.
Обновлено в 03:03
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены
Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Космос
Роскосмос заявил о прогрессе в разработке ядерного «буксира»
Роскосмос завершил работу над первым этапом проектирования уникального космического «буксира».
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Военнослужащий Народной милиции ДНР пострадал от снайперского огня ВСУ
Киевские снайперы ранили военнослужащего Народной милиции ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Неофициальный Безсонов» 14 августа.
Обновлено в 03:10
Футбол
Баста пригласил Глушакова в СКА
Обновлено в 03:14
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11