Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook ProРИА Новости вчера в 21:28

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
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Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Газета.Ru02:33

США запретили авиапассажирам брать на борт некоторые ноутбуки MacBook Pro

РБКвчера в 23:59

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

РИА Новостивчера в 21:28

Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

Интерфаксвчера в 23:21

Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro

RT на русскомвчера в 23:13

СМИ: авиационные власти США запретили провозить в самолете некоторые модели MacBook Pro

ТАССвчера в 22:28

США запретили провозить в самолетах ноутбуки Apple

Lenta.ruвчера в 23:37
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Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

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В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

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СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
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WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев

Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

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Путешествия

На что россияне тратят больше всего денег в поездках

Выяснилось, что наибольшие расходы наши путешественники несут еще до того, как оказаться на курорте: самой дорогой покупкой в поездке являются авиа и железнодорожные билеты.
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Политика

На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Политика

Трамп угрожает вывести США из ВТО

В августе год назад Трамп уже угрожал выходом США из ВТО, утверждая, что отношение организации к его стране несправедливо.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до пяти

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с несколькими автомобилями на Кубани возросло до пяти человек.
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Религия

Православные христиане отмечают Медовый Спас

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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
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Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
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Происшествия

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
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Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

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СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби

В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
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Экономика

Банк Barclays отказался от сотрудничества с криптобиржей Coinbase

Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В центре Петербурга пьяный водитель сделал кульбит, уходя от погони

В центре Петербурга ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полиции.
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Авто

BMW показала индуктивную зарядку для электрокаров

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Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет

Как сообщает СКР по Иркутской области, собранные следователями СК доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора - 44-летний ранее судимый житель Братска признан виновным и отправился в колонию строго режима на 20 лет.
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Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
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Общество

Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Космос

Роскосмос заявил о прогрессе в разработке ядерного «буксира»

Роскосмос завершил работу над первым этапом проектирования уникального космического «буксира».
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Армия и оружие

Военнослужащий Народной милиции ДНР пострадал от снайперского огня ВСУ

Киевские снайперы ранили военнослужащего Народной милиции ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Неофициальный Безсонов» 14 августа.
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Баста пригласил Глушакова в СКА

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Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая

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Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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