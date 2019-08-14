Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook ProRT на русском вчера в 23:13
Уточняется, что речь идёт о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
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Политика
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В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
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В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
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Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика
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Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
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Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
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Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
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Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Факультативы по киберспорту предложили создать в российских школах
В российском Институте развития интернета предложили создавать в школах факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 00:27
Политика
В Черногории оценили потери от антироссийских санкций
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Обновлено вчера в 21:30
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Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо на студии звукозаписи
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 01:16
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Появилось еще одно доказательство беременности Ксении Собчак
Всё гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять её замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
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Футбол
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Консейсау не планировал становиться тренером.
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Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
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Обновлено вчера в 02:47
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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