Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видеоРБК 13:16
В свою очередь Sky News Arabia сообщил, что удар нанес самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Столкновения за аэропорт проходят в рамках наступления войск Хафтара, о котором он заявил 4 апреля.
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Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Общество
Япония планирует защитить банкноты от подделок голограммами
Япония планирует выпустить новые банкноты достоинством 10 тысяч, пять тысяч и одну тысячу иен с усиленной защитой против подделок, сообщило министерство финансов Японии.
Обновлено в 22:03
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Общество
Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Политика
Bloomberg: В конгрессе США устали от антироссийских санкций
Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли в конгресс США законопроект о более жестких санкциях против России — могут быть заблокированы активы двух или более крупнейших российских банков.
Обновлено в 02:41
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено в 16:29
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Помпео назвал иранского генерала КСИР Сулеймани террористом
Администрация президента США Дональда Трампа приравнивает к террористам командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57