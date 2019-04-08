Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видеоРБК 13:16

В свою очередь Sky News Arabia сообщил, что удар нанес самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Столкновения за аэропорт проходят в рамках наступления войск Хафтара, о котором он заявил 4 апреля.
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Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

РБК13:16

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

РИА Новости10:01

Удар по действующему аэропорту в Триполи показали на видео

Lenta.ru12:26

Силы Хафтара обстреляли единственный действующий аэропорт в Триполи

Коммерсантъ10:12

Эмиссар ООН в Ливии осудил обстрел авиацией Хафтара аэропорта в Триполи

ТАСС13:31

Единственный работающий в Триполи международный аэропорт приостановил прием и отправку самолетов

Эхо Москвы10:00

Единственный аэропорт Триполи закрылся после обстрела

Газета.Ru09:53
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