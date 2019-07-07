Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершаетсяГазета.Ru 12:42

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпаний. Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию.
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Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Газета.Ru12:42

Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в РФ перед временным запретом на полеты

ТАСС11:55

Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в направлении России

Эхо Москвы12:30

Авиакомпании Грузии выполнили последние рейсы в Россию перед запретом на полёты

RT на русском12:24

«Грузинские авиалинии» анонсировали рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван

Говорит Москва13:00

Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом

РИА Новости12:30

Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты

Московский Комсомолец12:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.
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В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
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Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
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