Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершаетсяГазета.Ru 12:42
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпаний. Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию.
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Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+
Российский бюджет может получить дополнительные 3,5 триллиона рублей благодаря договоренностям ОПЕК+.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
СМИ назвали 10 фактов об отношениях Фриске и Шепелева
СМИ раскрыли детали отношений певицы Жанны Фриске, которая умерла летом 2015 года от рака, и телеведущего Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Новый BMW X6, УАЗ Патриот с «автоматом» и другие новости недели
Официальный дилер УАЗа в Бельгии, UAZ Belgium, раскрыл информацию о Патриоте с автоматической коробкой передач, который начнёт выпускаться в сентябре, а также опубликовал фотографию салона новинки.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика
В Греции подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов
В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 11:31
Политика
Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 10:32
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек
По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Игры
В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4
Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске
В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Кино
Появился дебютный трейлер фильма «Мулан»
Первый трейлер диснеевской киноадаптации «Мулан» появился на YouTube в это воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05