Ранее сообщалось, что российского лидера Владимира Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией. C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

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