Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращеноВедомости 22 июня в 11:14
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса. Уведомление об этом российские авиационные власти уже направили Грузии. Минтранс объясняет необходимость этого решения двумя факторами.
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с чего всё началось
На сайте Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".ТАСС22 июня в 10:18
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Myway Airlines не получала сообщения о запрете полетов между Россией и Грузией
Rambler News Service05:42
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