Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращеноВедомости 22 июня в 11:14

с чего всё началось

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса. Уведомление об этом российские авиационные власти уже направили Грузии. Минтранс объясняет необходимость этого решения двумя факторами.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

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