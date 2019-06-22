Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращеноВедомости 22 июня в 11:14

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса. Уведомление об этом российские авиационные власти уже направили Грузии. Минтранс объясняет необходимость этого решения двумя факторами.
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 Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
ТАСС22 июня в 10:18

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RT на русском22 июня в 18:20

Myway Airlines не получала сообщения о запрете полетов между Россией и Грузией

Rambler News Service05:42

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

ТАСС22 июня в 10:51

ВАЖНО: Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию, — Минтранс

Rusvesna.su22 июня в 10:33
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Россия потребовала должок от «гордой» Грузии

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
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Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
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Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
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Футбол

«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси

Официальный аккаунт каталонской "Барселоны" поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Происшествия

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Ученые определили опасную дозу алкоголя

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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
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В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере.
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Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
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В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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