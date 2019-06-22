Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращеноВедомости 22 июня в 11:14

с чего всё началось

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса. Уведомление об этом российские авиационные власти уже направили Грузии.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

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