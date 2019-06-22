Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращеноВедомости 22 июня в 11:14
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса. Уведомление об этом российские авиационные власти уже направили Грузии.
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с чего всё началось
На сайте Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".ТАСС22 июня в 10:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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