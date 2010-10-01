Политика
Будущее России. Национальные проектыАвиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Авиационный салон, совмещающий в себе деловую, выставочную и летную программы, проходит в России один раз в два года.
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Пять причин посетить Международный авиационно-космический салон в Жуковском
Подмосковье Сегоднявчера в 05:09
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