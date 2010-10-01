Политика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыАвиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском

Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Авиационный салон, совмещающий в себе деловую, выставочную и летную программы, проходит в России один раз в два года.
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Авиасалон МАКС-2019: главные новинки, что посмотреть, основной день полетов

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Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
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