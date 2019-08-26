Политика
Будущее России. Национальные проектыАвиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Авиационный салон, совмещающий в себе деловую, выставочную и летную программы, проходит в России один раз в два года.
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Пять причин посетить Международный авиационно-космический салон в Жуковском
Подмосковье Сегоднявчера в 05:09
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Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России
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Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
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Газета.Ru 07:08
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Экономика
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
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РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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ТАСС 06:48
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Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.
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Российская газета 06:49
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий
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