Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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с чего всё началось
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.РИА Новостивчера в 17:02
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Политика
Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Авто
Пора менять колеса: конкурс про балансировку и дисбаланс
Все колёса летние отбалансировал, даже запаску.
Обновлено в 01:19
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Футбол
Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено 30 марта в 11:31
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Мэтр телевидения: Владимир Познер отмечает юбилей
Обновлено в 00:17
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В России стартовал весенний призыв
С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.
Обновлено в 01:41
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне
Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Назван средний размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено 29 марта в 07:12
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Ибрагимович исполнил паненку и завоевал для «Гэлакси» три очка
В матче регулярного сезона чемпионата США против "Портленд Тимберс" нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" показал эффектную игру и принес своей команде победу (2:1). В начале встречи форвард едва не сотворил футбольный шедевр, пробив по воротам, находясь к ним спиной, но мяч угодил в штангу.
Обновлено в 01:42
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
С 21 апреля Порошенко хочет снова возвращать Крым и Донбасс
По информации источника, после 21 апреля, второго тура выборов президента Украины, Порошенко начнет очень важный этап в своей политической деятельности.
Обновлено в 00:17
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале
Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35