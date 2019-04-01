Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.
РИА Новостивчера в 17:02

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Aviasales назвал самые популярные у иностранцев города России

Коммерсантъвчера в 22:53

Екатеринбург стал одним из самых популярных российских городов

URA.Ruвчера в 22:24

Названы самые популярные у иностранцев российские города

РИА Новостивчера в 17:02

Названы самые популярные среди иностранцев города России

Телеканал 360°вчера в 19:31

Aviasales назвала самые популярные российские города среди иностранцев

РБКвчера в 18:18

Названы самые популярные у иностранцев города России

Известиявчера в 17:29

Названы самые популярные у иностранцев российские города

RT на русскомвчера в 21:35
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Политика

Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Финансы

«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков

Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Авто

Пора менять колеса: конкурс про балансировку и дисбаланс

Все колёса летние отбалансировал, даже запаску.
Обновлено в 01:19
Политика

Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Футбол

Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика

В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено 30 марта в 11:31
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Мэтр телевидения: Владимир Познер отмечает юбилей

Обновлено в 00:17
Теннис

Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне

Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии

СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты

Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В России стартовал весенний призыв

С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.
Обновлено в 01:41
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Путешествия

Россияне назвали самых воспитанных туристов

Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Экономика

«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне

Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Назван средний размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено 29 марта в 07:12
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

Ибрагимович исполнил паненку и завоевал для «Гэлакси» три очка

В матче регулярного сезона чемпионата США против "Портленд Тимберс" нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" показал эффектную игру и принес своей команде победу (2:1). В начале встречи форвард едва не сотворил футбольный шедевр, пробив по воротам, находясь к ним спиной, но мяч угодил в штангу.
Обновлено в 01:42
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

С 21 апреля Порошенко хочет снова возвращать Крым и Донбасс

По информации источника, после 21 апреля, второго тура выборов президента Украины, Порошенко начнет очень важный этап в своей политической деятельности.
Обновлено в 00:17
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале

Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
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