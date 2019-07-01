Лидером по объёмам авиаперевозок остался «Аэрофлот», обслуживший 14,5 млн пассажиров (рост на 11,3%), второе место с 4,6 млн пассажиров заняла S7 (рост на 14%), третьей, с 3,7 млн пассажиров, стала авиакомпания «Россия» (рост на 7%).

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

Политика Климкин рассказал о предложении Порошенко войти в список его партии Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко предлагал ему войти в список партии "Европейская солидарность".

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Общество Последствия небывалого града в Мексике показали на видео Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Наука Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».

Политика Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.

Происшествия В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Энергетика ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Общество Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Происшествия Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Общество Любимую толстовку принцессы Дианы выставили на аукционе Хлопковую толстовку покойной принцессы Дианы выставили на торги на бостонском аукционе RR Auction, передает РИА "Новости".

Энергетика «Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.

Наука На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Здоровье Названы 7 продуктов, полезных после 40 лет Специалисты назвали продукты, рекомендуемые к обязательному употреблению людям после 40 лет.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.