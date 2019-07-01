Экономика

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–маеNews.ru 04:57

Лидером по объёмам авиаперевозок остался «Аэрофлот», обслуживший 14,5 млн пассажиров (рост на 11,3%), второе место с 4,6 млн пассажиров заняла S7 (рост на 14%), третьей, с 3,7 млн пассажиров, стала авиакомпания «Россия» (рост на 7%).
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Заполняемость самолетов пошла на снижение

Коммерсантъ15:16

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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