Экономика
Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–маеNews.ru 04:57
Лидером по объёмам авиаперевозок остался «Аэрофлот», обслуживший 14,5 млн пассажиров (рост на 11,3%), второе место с 4,6 млн пассажиров заняла S7 (рост на 14%), третьей, с 3,7 млн пассажиров, стала авиакомпания «Россия» (рост на 7%).
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