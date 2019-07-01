Экономика

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–маеNews.ru 04:57

Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь–май 2019 года перевезено более 44,88 млн пассажиров. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.
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Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%

REGNUM04:45

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

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Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12

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Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде

В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
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Silicon Lottery предложит отборные процессоры AMD Ryzen 3000 (Matisse)

Интернет-магазин Silicon Lottery специализируется на продаже отборных процессоров с гарантией разгона до тех или иных тактовых частот.
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ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
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Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
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Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
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Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

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Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Общество

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Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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По информации "СЭ", защитник Алексей Козлов продолжит карьеру в "Ростове". Контракт с 32-летним футболистом будет подписан по схеме "1+1".
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Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
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Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
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Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян

Все нацпроекты, которые в настоящее время реализуют российские власти, направлены на достижение главной цели — повышение реальных доходов жителей РФ.
Обновлено в 11:01
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
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Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Страшное горе постигло Николая Баскова

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Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной

Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
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