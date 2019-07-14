Минтранс пообещал рассмотреть это предложение. Но, по данным источника "Известий", против инициативы выступает пограничная служба ФСБ. Ускорить бизнесменов Для пассажиров бизнес- и первого классов обслуживания в российских аэропортах могут создать отдельные окна на паспортном контроле.

с чего всё началось

Министерству транспорта РФ предложено создать отдельные окна паспортного контроля для пассажиров бизнес-класса. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Авиапассажиры бизнес-класса могут получить в России особые привилегии

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