Экономика
Авиапассажиры бизнес-класса могут получить в России особые привилегииБизнес-новости в Кирове вчера в 15:53
Министерству транспорта РФ предложено создать отдельные окна паспортного контроля для пассажиров бизнес-класса. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.
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с чего всё началось
Минтранс пообещал рассмотреть это предложение. Но, по данным источника "Известий", против инициативы выступает пограничная служба ФСБ. Ускорить бизнесменов Для пассажиров бизнес- и первого классов обслуживания в российских аэропортах могут создать отдельные окна на паспортном контроле.Известиявчера в 17:01
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Ускоренный паспортный контроль для бизнес-класса предложили ввести в России
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