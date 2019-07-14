В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.

Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Футбол Семак: недостаточно остро атаковали в первом тайме матча с «Тамбовом» Футболисты петербургского "Зенита" недостаточно остро атаковали в первом тайме матча Российской премьер-лиги с "Тамбовом", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Здоровье Эксперт назвал три продукта, провоцирующие образование тромбов Благодаря специалистам было проанализировано несколько десятков продуктов на выявление опасных компонентов из них было выделено три наиболее опасных продуктов, провоцирующих образование тромбов.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Основатель и совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен на допрос в Следственный комитет, сообщил РБК представитель компании.

Наука В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.

Происшествия Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми Три автомобиля из кортежа украинского президента Владимира Зеленского столкнулись с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Политика Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Здоровье Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.

Футбол ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля» Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.