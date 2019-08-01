Лесные пожары
Авиакомпанию S7 переименовали в «Сибирь» в поддержку сибирских лесов7 канал Красноярск вчера в 21:42
Перевозчик S7 Airlines вернул своё историческое название – «Авиакомпания Сибирь». В официальном сообщении компании говорится, что так они хотят привлечь внимание к проблеме пожаров и собрать средство на восстановление лесов.
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Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.
— Владислав Филев, российский предпринимательFinam.Ru вчера в 10:34
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Авиакомпания S7 сменила название и собирает деньги на восстановление лесов
Московский Комсомолецвчера в 23:30
Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев
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