Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.

Перевозчик S7 Airlines вернул своё историческое название – «Авиакомпания Сибирь». В официальном сообщении компании говорится, что так они хотят привлечь внимание к проблеме пожаров и собрать средство на восстановление лесов.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Интернет Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Происшествия Девочка в Москве упала с козырька подъезда во время селфи На юго-западе столицы 12-летняя девочка пыталась сделать селфи на козырьке подъезда, но упала и получила тяжелую травму головы, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Гаджеты Хакер назвал лучший способ уберечься от слежки через камеру телефона Хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки.

Происшествия Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.

Политика Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой» Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».

Общество Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси» Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.