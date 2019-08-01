Лесные пожары
S7 из-за пожаров временно вернула авиакомпании название «Сибирь»Ореанда-Новости вчера в 11:39
Российская авиакомпания S7 Airlines решила временно вернуть своё старое название «Сибирь» из-за лесных пожаров в России, пишет РИА Новости. Кроме того, компания будет отчислять по 100 рублей на посадку деревьев с билетов по сибирским направлениям.
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Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.
— Владислав Филев, российский предпринимательFinam.Ru вчера в 10:34
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Авиакомпания S7 сменила название и собирает деньги на восстановление лесов
Московский Комсомолецвчера в 23:30
Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев
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