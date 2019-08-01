Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.

Российская авиакомпания S7 Airlines решила временно вернуть своё старое название «Сибирь» из-за лесных пожаров в России, пишет РИА Новости. Кроме того, компания будет отчислять по 100 рублей на посадку деревьев с билетов по сибирским направлениям.

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