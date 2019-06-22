Политика
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФГазета.Ru 11:51
Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС. О запрете, который вступит в силу 8 июля, говорится в сообщении Минтранса.
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