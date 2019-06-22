Политика

Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФГазета.Ru 11:51

Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС. О запрете, который вступит в силу 8 июля, говорится в сообщении Минтранса.
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 Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
ТАСС10:18

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Что произошло за день: суббота, 22 июня

Интерфакс13:25

Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию

RT на русском10:38

Рестораторы в Тбилиси отреагировали на запрет полетов из России в Грузию

РБК12:22

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

ТАСС10:51

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Эхо Москвы13:01

ВАЖНО: Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию, — Минтранс

Rusvesna.su10:33

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

РИА Новости10:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон

Россия потребовала должок от «гордой» Грузии

Вести.UZ14:27
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