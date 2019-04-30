Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долговРИА Новости 00:31
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, которые содержатся в аудиторском заключении Ernst and Young.
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Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Единоборства
Дацик проведет бой с Новоселовым, отсидевшим 15 лет
О поединке Новоселов рассказал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск похвалил военный кабриолет Aurus
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков высоко оценил новую машину Aurus, на которой он командовал ночной репетицией парада Победы.
Обновлено в 04:02
Экономика
Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года
Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой
От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Прибыль Samsung рухнула в I квартале на 57%
Прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. рухнула в I квартале на 57% в годовом выражении до 5,04 трлн вон ($4,4 млрд) против 11,69 трлн вон в I квартале 2018 г. из-за снижения мирового спроса на чипы памяти.
Обновлено в 04:24
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37